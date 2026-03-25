今年2月に新庄市内のコインランドリーで両替機をこじ開け、現金およそ26万4,400円を盗んだとして、警察は25日、福島市に住む40歳の男を建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、福島県福島市住む無職の男（40）です。警察によりますと男は2月17日午前1時頃から約10分間、新庄市内のコインランドリーに侵入し、工具を使って両替機をこじ開け、現金およそ26万4,400円を盗んだ疑いが持たれています。17