女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２６日に、第１２４話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から、ヘブン（トミー・バストウ）のことを書くように依頼されたトキ（郄石あかり）。しかし、後悔の念から、トキは何も話すことができない。ヘブンの人生を台無しにしてしまっ