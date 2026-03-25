１４日、新疆ウイグル自治区イリ河谷東部の山間部でのスノーカイトで、カイトで風を受けてジャンプする程鵬さん。（ウルムチ＝新華社記者／胡虎虎）【新華社ウルムチ3月25日】中国ではここ数年、スキー市場が拡大し、巨大なたこ（カイト）で風を受けてスキーやスノーボードで滑る「スノーカイト」も、少数派のスポーツから認知度を高め、愛好者を増やしている。今冬のスキーシーズンでは、全国各地の人々が新疆ウイグル自治区イ