料理研究家でタレントの和田明日香（38）とお笑いコンビ「にぼしいわし」が25日、都内で行われたハナマルキ「液体塩こうじシリーズ」新CM発表会に出席した。同社の新CMに出演している和田。自ら考案したのりしお唐揚げを実演で作り、にぼしいわしの2人に振る舞った。液体タイプの塩こうじをむね肉だけでなく衣にも使うのがポイントだといい「カリッとした食感が生まれるんですよ」と語った。実食役を務めた伽説いわしは「や