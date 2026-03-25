元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が24日、自身のアメブロを更新。次女・桃果さんの卒業式が無事に執り行われたことを報告した。【映像】中村勘九郎の妻・前田愛、息子たちの卒業を祝福花田は「桃果の卒業式が無事に執行われました」（原文ママ）と報告。「修了式が終わった百華も終わりがけにかけつけて 4人で撮影できました」と、妻・倉実さん、長女・百華さん、袴姿の桃果さんとの家族ショットを公開した。桃果さんの学