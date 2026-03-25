フォロワー50万人以上を誇る人気TikToker・新谷あやか（31）が25日までに自身のインスタグラムを更新。春のオーバーオールコーデでのランチショットを投稿した。自身のインスタグラムで「久しぶりにoverall着てみた」と題して投稿。「春やけん、お花をチラッと見にいきました。まだ桜あんまり咲いとらんやった！笑。けど美味しいランチと、お散歩と、健康的な優雅な時間を過ごしたよん。毎回毎回、友達というかもう家族やけ
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