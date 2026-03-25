アイドルグループ・CUTIE STREETが、5月27日に発売する両A面3rdシングルCDより表題曲「ナイスだね」を先行配信リリースした。さらに、きょう午後8時にミュージックビデオも公開される。【動画】川谷絵音が作詞作曲！CUTIE STREET「ナイスだね」ミュージックビデオ音楽授賞式『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で最優秀アーティスト賞など6部門にエントリーされ、8月にデビュー2周年公演を日本武道館で開催が決定するCUTIE STREET。同