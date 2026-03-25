茨城県つくば市で背中を刺された男性がコンビニ店に入った直後に倒れ、意識不明の重体です。その後、ナイフを持った男が警察署を訪れその場で逮捕されていて、警察が関連を調べています。【映像】現場周辺の様子横田陸リポート「深夜のコンビニに突然、背中から血を流した男性が、助けを求めてきました」午前0時45分ごろ、茨城県つくば市のコンビニ店の店員から「男性客が背中を刺されたと言ってきてそのまま倒れた」と110番通