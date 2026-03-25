歌手のアイナ・ジ・エンド（31）が25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。歌手を目指すきっかけとなった出来事を振り返った。4歳からダンスを始めたというアイナは「高校3年生の時に、ダンスを一緒にやってる相方の女の子とカラオケに行った」と回想。「そこで私が歌ってたら、“アイナ、ダンスじゃなくて歌のほうがいいと思うよ。初めて尊敬したわ”って言われて」と明かし、「えーっ！と思っ