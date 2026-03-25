ウクライナ各地にロシア軍による過去最大規模のドローン攻撃があり、少なくとも3人が死亡し、40人以上がけがをしました。【映像】激しく炎が立ち上る教会（現地の様子）ウクライナ空軍などによりますと、24日の午前9時から午後6時にかけてロシアのドローン556機が飛来しました。攻撃は過去最大規模で首都キーウなどウクライナ各地に及び、少なくとも3人が死亡し、40人以上がけがをしたということです。西部リビウでは、ユネ