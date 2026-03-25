みずほペイペイドーム（上）と東京ドームプロ野球は27日にセ・パ両リーグが開幕する。パは昨季1、2位チームが対決。2年連続の日本一とリーグ3連覇を狙うソフトバンクが、みずほペイペイドームに日本ハムを迎える。セ覇者の阪神は東京ドームで巨人と対戦する。DeNAは横浜スタジアムでヤクルト戦。相川、池山両新監督が顔を合わせる。サブロー新監督が率いるロッテはZOZOマリンスタジアムで西武と戦う。各チームは交流戦18試合