イラン南部にある原子力発電所の敷地に攻撃がありました。【映像】攻撃を受けたブシェール原発イランの国営メディアは24日、南部にあるブシェール原発の敷地に飛翔体が着弾したとする原子力庁の発表を伝えました。そのうえで、平和利用のための原子力施設への攻撃は国際法違反だと非難しています。IAEA＝国際原子力機関は、イランからの報告として施設に被害はなくけが人もいないと明らかにしました。どの国が攻撃したか明ら
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