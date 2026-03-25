俳優宮脇優（24）が25日、大阪市内のクールジャパンパーク大阪SSホールで、舞台小説「奇喜怪快」（3月25〜30日、同所）の取材会に出席した。関西の演劇を盛り上げるべく、話題のテレビドラマや映画から着想したオリジナル舞台を届けるプロジェクト「関西演劇企画」の第2弾。作・演出は高梨由氏。宮脇は匿名の言葉に心を削られ、居場所を失った高校生・小泉カイを演じる。地元大阪出身とあって、「演劇に触れる機会が関西は少ない。