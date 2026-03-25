小型犬として迎えられた犬の予想外の成長ぶりが、TikTokで注目されています。投稿したのは、トイプードルのジョンジョンちゃんと暮らしている「ジョンジョン」さん。投稿から1.7万回以上再生され、「理想的なサイズ」といったコメントが寄せられています。 【動画：『大きくなっても体重は６キロ程度』と言われた犬→もはや別の犬？衝撃的な『巨大化っぷり』】 抱っこも一苦労なデカプーへ成長！ 登場するのは、ト