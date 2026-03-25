女の子の遊びに付き合うわんこの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で33万4000回再生を突破し、「されるがままでかわいい」「丁寧な作業ですね」「カリスマ美容師さんだね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：女の子が『美容室ごっこ』をしていたら、犬も参加させられて…『付き合ってあげる光景』】 美容ごっこに参加したわんこ TikTokアカウント「user1o8toy8xbw」の投稿主さ