バルセロナが、ユヴェントスに所属するイタリア代表DFアンドレア・カンビアーゾの獲得に興味を持っているようだ。ジェノア下部組織出身のカンビアーゾは複数のイタリアクラブでのプレイを経て、2022年夏にユヴェントスへ移籍。ボローニャへの武者修行を経験して翌年に復帰すると、高い戦術理解度や正確なクロスを武器に今季はここまで公式戦39試合に出場し、3ゴール4アシストを記録している。昨夏にはマンチェスター・シティへの移