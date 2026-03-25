THE BAWDIESが本日リリースしたニューアルバム『THIS IS THE PARTY』より、リード曲「PARTY PARTY」のMVが公開された。 （関連：【映像あり】THE BAWDIES、芸人 永野が監督＆自ら出演した「PARTY PARTY」MV） 本映像は芸人の永野と、映画『MAD MASK』でもタッグを組んだ新井勝也（IVS41）との共同監督による作品。永野が自ら出演しており、THE BAWDIESの曲を楽しむ日常の風景が、餅を食べてから一変する様