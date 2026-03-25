ラ・リーガ第29節、レアル・マドリードとアトレティコ・マドリードのマドリード・ダービーは3-2でレアルが制した。レアルは終盤にフェデリコ・バルベルデが退場となったものの、ヴィニシウス・ジュニオールのPK含む2ゴールで勝ち切った。先週のCLマンチェスター・シティ戦でも2ゴールでチームを勝利に導いたヴィニシウス。スペイン『as』は、スタンドからブーイングを受けていたヴィニシウスの状態は180度変わったと報じている。「