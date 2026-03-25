フジドリームエアラインズ（FDA）は、FDAメンバーズ会員限定運賃「メンバーズプライス」を3月24日午前11時から26日まで販売する。FDAメンバーズ会員のみが予約・購入できる期間・路線限定のタイムセール運賃。片道最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージと旅客施設使用料が別途必要。4月13日から5月31日まで。メンバーズ会員本人のほか、同行者5名まで予約できる。会員本人が搭乗を取り消した場合、同行者のみで搭乗することはで