前走の報知杯フィリーズレビューで２着に好走したサンアントワーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）が、引き続き荻野極騎手とのコンビで桜花賞（４月１２日、阪神）に向かうことが決まった。社台グループオーナーズが３月２５日、ホームページで発表した。来週の３月３１日に美浦トレセンに帰厩し、４月１日に栗東トレセンへ移動して調整を進めていく予定という。鹿戸調教師はこの日、「この間と同じパターンでい