第９８回センバツ高校野球大会は２５日、天候不良のため第３試合に予定されていた２回戦の専大松戸（千葉）対九州国際大付（福岡）が中止に。大会第８日の２６日の第４試合に組み込まれた。この日は第２試合の途中から雨が降り、グラウンドに砂が入れられる措置が取られていた。２６日は、第１試合の開始が３０分早まり、午前８時３０分となる。第２試合を終え、第３試合が中止されることがアナウンスされると、観客は納得した