男性が健康や見た目を気遣うことについて、女性や同性はどう思っているか―。インターネットリサーチなどに従事するＮＥＸＥＲが、美容形成のＭＳクリニックと共同で、全国の５０代以下の男女３００人（１５０人ずつ）を対象に「男性の見た目への意識」についてのアンケート調査を行い、結果を公表した。「男性が健康や見た目に気を遣うことをどう思うか」の問いに、女性の３４.０％が「とても良いと思う」、５２.０％が「良い