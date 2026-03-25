選抜高校野球７日目の２５日、第２試合に登場した花咲徳栄(埼玉）のアルプス席では、先発した黒川凌大投手の母・琴美さん（５８）が、「凌大頑張れ！」と大きな声を出して息子を応援した。琴美さんは１９８５年のアジア柔道選手権大会７２キロ級で優勝経験を持つ。勝負の世界の厳しさを教え、黒川投手が野球に真剣に取り組み始めた中学生以降は、「覚悟を持て」などとアドバイスを続けてきた。この日の試合前には「マウンド