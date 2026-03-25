乳がんで昨年末に手術を受けた歌手の石原詢子さんが、自身のインスタグラムを更新。最初の抗がん剤治療をして１ヶ月の近況を綴りました。 【写真を見る】【 がん闘病 】歌手・石原詢子さん「最初の抗がん剤治療をして１ヶ月」「いつもの坂がしんどい 」「体力作りがんばります 」石原さんは「昨日は気分も良かったし、お天気も良かったので１ヶ月ぶりに外に出て歩いてみた。」と投稿。 「最初の抗がん剤治療をして１ヶ