フィギュアスケートの坂本花織選手のコーチのリアクションでも感動を呼んでいます。ミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケート女子シングルで銀メダルを獲得した坂本選手。オリンピック公式Instagramが26日、坂本選手の演技と中野園子コーチのリアクションの2面を投稿しました。「愛情のこもったコーチの眼差し」と題され、坂本選手の演技を熱く見つめる中野コーチ。コンビネーションジャンプが成功すると笑顔でピョンピョ