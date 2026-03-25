３月２１日のフラワーＣ・Ｇ３で２着に入ったロンギングセリーヌ（牝３歳、美浦・竹内正洋厩舎、父モーリス）は桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神・芝１６００メートル）に向かうことが分かった。管理する竹内正洋調教師が明らかにしたもので、鞍上は引き続き石橋脩騎手＝美浦・フリー＝が手綱をとる。