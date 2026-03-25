日本チェーンストア協会が２５日発表した２月の全国スーパー売上高は９６６１億円だった。既存店ベースで前年同月から１・０％増え、１２か月連続のプラスとなった。客数は１・２％減で、昨年８月以降、７か月連続でマイナスとなった。全体の約７割を占める食料品の販売額は０・２％増だった。節約志向から購入点数が減少し、農産品や水産品の売れ行きは鈍かったが、店頭価格の上昇が影響した。住居関連品の販売額は０・２％