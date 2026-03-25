リヴァプールに所属するスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンが、今季限りでの退団を発表した同期入団のエジプト代表FWモハメド・サラーに惜別のメッセージを送った。2017年夏にリヴァプールに加入した現在33歳のサラーは、プレミアリーグ2回、リーグカップ2回、FAカップ、FAコミュニティシールド、UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAスーパーカップ、FIFAクラブワールドカップと数々のタイトル獲得に貢献し、リヴァプ