「マイナ保険証」への切り替えが進む中、「有効期限が切れた健康保険証しか手元にない」「マイナ保険証をまだ作っていない」といった状況で、医療機関を受診できるのか不安に感じる人もいるかもしれません。 とりわけ移行期にあたる現在は、制度上の原則と現場対応が分かりにくくなっている場合があります。本記事では、マイナ保険証の概要と、期限切れ保険証で受診する場合の取り扱いについて整理します。 「マイナ