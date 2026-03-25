子どもの教育費を準備するために学資保険に加入している家庭の中には、契約者と受取人が異なるケースもあるでしょう。しかし、学資保険のお金は受取人によってかかる税金が異なるため、損をする可能性があります。 本記事では、学資保険のお金にかかる税金について詳しく解説します。学資保険のお金の受け取りを契約者と別の人に設定している方は、参考にしてください。 学資保険のお金を契約者以外が受け取る