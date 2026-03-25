CHUWIは3月23日（現地時間）、同社公式ブログを更新し、対象の「CoreBook X」「CoreBook Plus」を購入したユーザーに全額返金すると発表した。購入チャネルを経由するか、公式サポートに問い合わせることができる。CHUWI「誤ったプロセッサを搭載して組み立てられた」。CoreBook XとCoreBook Plus全額返金へRyzen 5 7430U搭載と表記されている製品に、実はRyzen 5 5500Uが搭載されていることが判明した問題をうけた声明（関連記事