韓国の国民的女優、故チェ・ジンシルさんと、元読売ジャイアンツの投手の故チョ・ソンミンさんの長女でインフルエンサーのチェ・ジュンヒが、すっぴんを公開した。去る3月24日、チェ・ジュンヒは自身のインスタグラムに「気になる子のすっぴんを信じてはいけない理由」というキャプションとともに、短い動画を投稿した。【写真】チェ・ジュンヒ、整形手術後の腫れた顔動画の前半で彼女は、メガネを着用し、化粧っ気のない素朴な姿