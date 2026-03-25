大手百貨店のそごう・西武は、「西武渋谷店」を今年9月に閉店すると発表しました。かつての渋谷のシンボルが58年の歴史に幕をおろし、渋谷の街から「百貨店」が姿を消すことになります。そごう・西武によりますと、閉店するのは「西武渋谷店」の売り上げの6割を担う、販売のメインである「A館」と「B館」で、今年9月末に営業を終了するということです。「ロフト館」や無印良品が入る「モヴィーダ館」は営業を続ける方針で、西武渋