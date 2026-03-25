神戸は25日、神戸市西区いぶきの森競技場で公開練習を行った。あさって27日にはミヒャエル・スキッベ監督が昨季まで4年間指揮を執った広島戦（ノエスタ）。その注目の対戦を前に、大黒柱のFW大迫勇也が復帰する可能性が高くなった。大迫は「筋肉系のトラブル」（スキッベ監督）で2試合連続欠場している。だが、この日はフルメニューを消化し、居残りでのシュート練習も精力的。2試合連続PK戦負けを喫しているチームにとって、