高速道路各社はゴールデンウイーク期間の渋滞予測を発表しました。最も長いところでは、45キロの激しい渋滞となる見込みです。高速道路各社によりますと、今年のゴールデンウイークの渋滞のピークは下りで5月2日、上りで5月5日になるということです。下りでは、2日に中央自動車道の相模湖インターチェンジ付近を先頭に45キロの渋滞。東北自動車道の羽生パーキングエリア付近を先頭に40キロの渋滞などとなっています。また、中央道