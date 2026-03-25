捜査対象の風俗スカウトグループ「ナチュラル」に、捜査情報を漏らした罪に問われた元警視庁の警部補に対し、東京地裁は懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。警視庁暴力団対策課の警部補だった神保大輔被告は去年、捜査対象の風俗スカウトグループ「ナチュラル」の関係者に、捜査用に設置したカメラの画像や、撮影場所のリストを送信し、捜査情報を漏らした罪に問われています。東京地裁は25日の判決で「現職の警察