「2/22に18歳のワンちゃんを連れて、ドックランの様子を見に来て頂いた方を探しています。」【写真】ドッグラン開園前に、老犬や余命宣告犬が入れる時間を作りますそんな呼びかけがInstagramに投稿され、多くの共感を集めた。投稿したのは、愛媛県四国中央市の 「GREEN TAIL CAFE（グリーンテイルカフェ）」（@green_tail_cafe）。2026年2月14日にグランドオープンした、愛犬と過ごせるカフェ併設のドッグランだ。きっかけは、18歳