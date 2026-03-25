「ここから先は行っちゃダメ！って言われてるのに大好きな人がいるからどうしていいかわからなくて変な動きになってる。行ってないです！って誤魔化しきれてないのもかわいい」【動画】「行ってません！」 犬の誤魔化しが可愛すぎるそんなコメントが添えられた動画が、笑いを誘っています。映っているのは、ビションフリーゼの「あめ」ちゃん（3歳・女の子）です。玄関先で“大好きな人”を出迎えたあめちゃん。玄関の土間には「入