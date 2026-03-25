古くから陶磁器の生産地として有名な江西省景徳鎮市にある中国陶瓷博物館の館蔵品で、「釉下加彩十八羅漢塑像」のうちの1体である「沈思羅漢」は、そのあきれ顔のような表情がかわいいと話題になり、ネットユーザーから「無語仏（あきれ顔の仏）」と呼ばれるようになった。これは中国の陶芸の巨匠、曾龍昇（ズン・ロンション）氏が80年以上前に制作した作品だ。曾氏が立ち上げた陶磁彫刻の名家「陶彫曾」は100年以上にわたりその技