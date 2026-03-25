中国各地のリサイクル業者によると、最近は世界的なメモリーチップ不足など複数の要因の影響で、中古携帯電話のリサイクル市場が「盛況期」を迎え、リサイクル価格が全体的に上昇して、市民が所持している中古携帯が「人気商品」となっています。3月23日に中国東部山東省済南市の電子製品市場・済南華強電子世界を訪れると、多くのカウンターに「中古携帯電話を高値で買い取り中」の看板やポスターが貼られていました。携帯電話買