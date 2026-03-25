フルオプションで購入するあたりはやっぱり「芸能人」!?ダンスボーカルグループ・MAXのREINAさんが2026年3月11日、YouTubeチャンネル「【MAX】MTB まっく素のて〜げ〜ちゃんねる」を更新し、新車が納車される様子を公開しました。動画の冒頭、ディーラーから鍵を受け取って駐車スペースに移動したREINAさんは、クルマの存在を確認するや「あーーーった〜！」と手を叩いて喜色満面に。【動画】超カッコいい！ これが「MAX」REIN