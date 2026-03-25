Image: Inmo Metaのスマートグラスで撮影された映像がダダ漏れしていたことがわかり、今まで以上に高まるスマートグラスによるプライバシー侵害を懸念する声。最近は、スマートグラスを禁止する場所・状況も出てきました。そんな中、スマートグラスメーカーとしていち早く対策に乗り出したと言えるのが、クラウドファンディングでInmo Go 3を展開中のInmoですInmo Go 3は、両レンズにモノク