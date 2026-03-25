乃木坂46が4月8日にリリースする41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』の収録内容が、一部を除いて公開された。 （関連：小川彩、中川智尋、大野愛実……高校卒業を迎える坂道メンバー7名、グループの次代を担う存在に？） 本作には池田瑛紗がセンターを務める表題曲と、先日の『41stSGアンダーライブ』本編最後に歌唱された「愛って羨ましい」を全形態共通曲として収録。TYP