U-21日本代表は３月25日、３日目の活動を午前中に行ない、国内合宿を終えた。同日中に韓国へ飛び、27日のU-21アメリカ代表戦、29日のU-23韓国代表戦に向けて準備を進めていく。オール国内組の編成で臨む今回の韓国遠征。2028年夏のロス五輪を目ざすチームにとって、今活動はチャレンジの場だ。初招集組はもちろん、コアメンバーも２月上旬の新シーズン開幕から積み上げてきた力を発揮できるか、注目が集まる。そんな大岩ジャ