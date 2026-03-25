日本道路交通情報センターによりますと、国道1号上り線は谷稲葉トンネル内で起きたトラック2台と軽乗用車の事故のため、静岡県の島田市野田IC～藤枝市谷稲葉ICが通行止めとなっていいましたが、3月25日午後2時20分頃に解除されました。