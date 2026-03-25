中国大使館の敷地に侵入したとして陸上自衛官の男が逮捕された事件で、男が勤務先がある宮崎県から事件前日に上京していたことがわかりました。【映像】中国大使館周辺の様子宮崎県えびの駐屯地に勤務する村田晃大容疑者（23）はきのう、東京・港区の中国大使館の敷地内に侵入した疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で村田容疑者は事件前日に新幹線などで上京し、東京駅周辺のネットカフェに宿泊していたこと