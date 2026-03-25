日本女子プロゴルフ協会は25日、ツアー1勝の脇元華（28＝GMOインターネットグループ）から16日付でトーナメント特別保障制度の申請があり、トーナメント特別保障制度専門委員会で承認されたと発表した。27日開幕のアクサ・レディース（宮崎・UMKCC）から適用開始となる脇元は今季開幕前にもトーナメント特別保障制度の適用（理由は非公表）を受けていた。後に復帰届を提出し、トーナメント事業部での審議を経て承認され、10日