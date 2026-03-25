イラン情勢への懸念がいったん後退し、物価の上昇圧力が和らぐとの見方から金の価格が大きく値上がりしています。【映像】1グラムあたり2万5868円となった金大阪取引所は金の先物取引について、前日の終値に対する上昇幅が制限値幅に達したことで取引を一時中断する「サーキットブレーカー」を発動しました。午前10時8分に発動され、10時19分には制限値幅を拡大して取引を再開しています。先物の急伸を受けて、金の国内小売