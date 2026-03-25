第９８回選抜高校野球大会の大会本部は２５日、雨のため第３試合の専大松戸（千葉）―九州国際大付（福岡）戦を順延すると発表した。２６日は第１試合の開始を３０分早めて午前８時半からとし、４試合行う。専大松戸―九州国際大付戦は第４試合に実施する。