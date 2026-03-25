阪神は２５日、才木浩人投手が２団体に計２００万円の寄付を、社会貢献活動として行っていたことを明かした。今回対象となるのは犯罪や事故の被害者に対して相談・支援活動を行っている民間団体の「認定ＮＰＯ法人大阪被害者支援アドボカシーセンター」および「公益社団法ひょうご被害者支援センター」の２団体で、両団体に計１００万円ずつの寄付を行った。才木は「一人の社会人として（社会貢献が）できたらいいなと思ってい